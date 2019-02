Calcio, Promozione. Taggia, i prossimi 180 minuti possono lanciare i giallorossi: è sfida a Loanesi e Ospedaletti

Il Taggia sarà la squadra che avrà i riflettori addosso nei prossimi 180 minuti del campionato di Promozione.

Super doppia sfida. I giallorossi detengono al momento la terza posizione in solitaria a quota 42 punti della classifica, ma in un colpo solo possono ridurre lo svantaggio prima dalla seconda piazza (a -5) e quindi dalla vetta (ora a -8). Tutto questo grazie alla doppia super sfida contro Loanesi al 'Marzocchini' e Ospedaletti in trasferta.

Obiettivo Loanesi. Il Taggia è reduce dalla bella e convincente vittoria ottenuta sul campo della Dianese & Golfo e si presenta alla sfida di domenica prossima contro la seconda della classe con il morale alto e un Alessio Cuneo in stato di grazia. Nonostante le assenze mister Maiano si sta dimostrando un grande tecnico al suo esordio nella categoria, riuscendo a gestire al meglio il gruppo a disposizione.

Rovella arma in più. In casa giallorossa c'è anche da segnalare il rientro con gol del bomber Rovella. L'attaccante era reduce da un infortunio ma appena ha toccato il terreno di gioco ha subito segnato: sarà l'arma in più in questo finale di stagione.