Calcio. TOP 11: nella formazione della settimana spiccano Cuneo, Marafioti e Di Donato

Appuntamento con la nostra TOP 11, dove indichiamo i migliori giocatori e l’allenatore di spicco delle squadre imperiesi dalla Serie D alla Seconda Categoria: ecco chi ha realizzato qualcosa di importante negli ultimi 90 minuti di gioco.

Portiere. Il miglior estremo difensore della settimana è senza dubbio Manis (Sanremese), autore di importanti parate sul campo del Borgaro. Il portiere neutralizza anche il rigore dei piemontesi ma sulla ribattuta nulla può.

Difensori. La nostra linea difensiva settimanale comprende questi giocatori. A destra inseriamo Pesco (Camporosso), nel mezzo ecco spiccare il duo formato da Panessa (Virtus Sanremo) e Laera (Imperia), mentre il quarto di difesa è Allegro (Ventimiglia).

Centrocampisti. Nella mediana della nostra miglior formazione settimanale ecco i tre profili che inseriamo nel 4-3-3. Domenica da ricordare per Fabio Sturaro (Ospedaletti) in rete contro la Sanstevese e Grifo (Camporosso), in gol con l’Aurora. Meno per il risultato finale da parte di Spinosa (Sanremese), premiato per la sua rete.

Attaccanti. Il tridente d’attacco scelto questa settimana ha totalizzato un bottino di 6 reti, con tutti i protagonisti autori di una doppietta per le proprie squadre. Protagonisti degli ultimi 90 minuti di gioco sono Di Donato (Carlin’s Boys), Marafioti (Don Bosco Valle Intemelia) e Cuneo (Taggia) rispettivamente in rete contro Riva Ligure, Letimbro e Dianese & Golfo.

Allenatore. Il tecnico di spicco della settimana è Christian Maiano. L’allenatore del Taggia sta confermando le su grandi capacità al primo anno nel campionato di Promozione. Risultato? Giallorossi terzi della classe a quota 42 punti e in piena lotta playoff: chapeau.

TOP 11 SETTIMANALE