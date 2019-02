Ginnastica: ottimi risultati per le atlete della 'Riviera dei Fiori' domenica scorsa ad Albenga (Foto)

E’ stato il 'PalaMarco' di Albenga il palazzetto in cui si sono disputate le seconde prove delle gare livello LA/LB ed LC di ginnastica ritmica. L’organizzazione della Ginnastica Ligure Albenga, alla quale il Comitato Regionale ha affidato l’evento, è stata ottimale e, nonostante l’elevato numero di ginnaste, le gare si sono svolte al meglio nei tempi previsti.

Per la Ginnastica Riviera dei Fiori le soddisfazioni non sono mancate: le ginnaste dal punto di vista tecnico sono cresciute rispetto alla prima prova di Quiliano, ed hanno soddisfatto i tecnici Breggion Daniela, Stabile Monia, Alice e Lorenza Frascarelli ed Oxana Ernst tutte presenti ad Albenga.Queste le nostre ginnaste scese in pedana nelle varie categorie.

Gara LA. Inizio entusiasmante per le giovanissime ‘rivierine’, nella gara con il maggior numero di partecipanti (trenta), con Lavina Falcidia argento, seguita dalle compagne Valentina Copello, Angelica Pavan, Emma Lulja, Aurora Carrese, Viola Prevosto e Alice Iaria. Interessante questo gruppo di allieve: un buon vivaio su cui ‘lavorare’ per il futuro in questa sezione olimpica della FGI. Nelle Allieve 4, 7ª Arianna Mantini e nelle Junior 1 conferma del podio per Sara Luzzi 2ª classificata.

Gara LB. Allieve 1 podio sfiorato con Giada Caridi 4ª e Viola Parente al 10° posto. Allieve due 5ª Elena Sichetti, stessa classifica nella categoria successiva per Nina Ramoino e 9ª Giorgia Trosso. Nelle junior bene Andrea Cegolea (5ª), Greta Bolla (10ª), Gaia Loda e Agnese Marcozzi. Senior 1 buon 6° posto per Yanina Pavlova e nelle senior 2 in 7ª posizione Elena Ausenda.

Nutrita la partecipazione anche nella gara LC, con Sofia Alagna ottima seconda nelle allieve 2, mentre nelle senior 2 conferma sui primi due gradini del podio per Isabel Toribio e Arianna Twiss. Nella senior 1, una delle più partecipate e ‘combattute’, bene le ginnaste Ilaria Gazzano (7ª), Alessandra Mureddu ( 8ª) e Alice Griseri (9ª). Purtroppo parecchie non hanno disputato questa seconda prova causa l’influenza che è arrivata nel momento meno opportuno. La sezione ritmica rimane comunque ‘pimpante’, ed il mix tra le giovani e le più esperte ginnaste crea entusiasmo in un ambiente armonioso e collaborativo.

Prossimo impegno per la Ginnastica Riviera dei Fiori la 2ª Prova del Campionato Nazionale Gold di trampolino elastico che sabato prossimo a Milano, vedrà lo svolgimento delle gare individuali (otto ginnasti iscritti ) e di Syncro (quattro coppie).

La classifica al meglio delle due prove darà la qualificazione per la finale nazionale in programma sempre a Milano il 18 e 19 maggio. In preparazione di questo importante impegno e per una crescita della sezione, sabato scorso, a Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, si è svolto un interessante allenamento collegiale con la società Kelotrampo di Saint Laurent du Var, una delle più prestigiose associazioni francesi attiva in questa spettacolare disciplina.