Pallanuoto, Serie B femminile. Rari Nantes Imperia, è un inizio col botto. Chiara Di Mattia fiduciosa: "Puntiamo ai playoff, ogni partita è fondamentale"

L'inizio di campionato nella Serie B femminile è stato molto confortante per la Rari Nantes Imperia. Il 16-1 realizzato in trasferta contro lo Sporting Lodi ha regalato un debutto coi fiocchi per la compagine giallorossa allenata da Merci Stieber che guarda con ottimismo al futuro.

"La prima partita era un'incognita". In casa giallorossa, dopo la roboante vittoria al debutto, è il portiere Chiara Di Mattia: "Questa prima partita per noi era un'incognita - esordisce la giallorossa - perché non conoscevamo la squadra avversaria. Di conseguenza l'unico obiettivo che ci siamo preposte è stato quello di dare il massimo sia singolarmente che come squadra".

"Puntiamo ai playoff". Il portiere della compagine imperiese è consapevole che la rincorsa ai playoff è possibile: "Sicuramente puntiamo ai playoff - sottolinea la Di Mattia - con la consapevolezza che ogni partita è fondamentale, considerando anche che ci sono relativamente pochi incontri da disputare). Procediamo una partita alla volta con la massima concentrazione e siamo certe che i risultati arriveranno".

"Punto a dare il massimo". La Di Mattia fissa anche il proprio obiettivo stagionale: "I miei obiettivi a livello personale coincidono molto con quelli a livello di squadra. Punto a dare il massimo della concentrazione e dell'impegno in allenamento, in panchina e in campo. Spero di poter essere un punto di riferimento per le mie compagne di squadra più giovani - conclude il portiere - sia a livello mentale che a quello sportivo".