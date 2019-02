Arti Marziali: non conosce soste l'attività agonistica dello Judo Club Sakura di Arma di Taggia

Si sono svolte a Genova le qualificazioni regionali dei Campionati Italiani di Judo Cadetti maschili e femminili. Lo Judo Club Sakura Arma di Taggia era rappresentato da: Lorenzo Rossi, Lorenzo Graneri, Mihai Catoi, Lisa Riccio, Elisa Antellini e Lucrezia Ruo Roch.

Lorenzo Rossi era già qualificato di diritto per la finale nazionale di Ostia in quanto medagliato ai Campionati Italiani nel 2018 e primo nella Ranking List Nazionale Judo Cadetti anno 2019, ma si sperava che qualche altro Cadetto si potesse affiancare a lui. Ciò purtroppo non è avvenuto, anche complice un infortunio, fortunatamente non grave, che Mihai Catoi ha subito ad una caviglia e che lo costringeva ad abbandonare la gara.

Nelle Cadette femmine, altra bella qualificazione per Lisa Riccio, che con le sue vittorie ha guadagnato il passaggio per la finale di Ostia, mentre Elisa Antellini e Lucrezia Ruo Roch, nonostante una bella gara, non sono riuscite ad accedere alle finali.

Ora le aspettative sono per le finali nazionali di sabato e domenica prossimi al Palafijlkam di Ostia Lido. L’attività non conosce soste, infatti lo Judo Club Sakura Arma di Taggia ha dovuto affrontare nell' ultimo weekend un'altra gara internazionale di Grand Prix, portando Samuele Della Torre a competere a Conegliano Veneto nel 32° ‘Trofeo Città di Vittorio Veneto’, gara molto quotata a livello europeo che ha visto la partecipazione di centinaia di atleti, in gran parte provenienti dai Paesi dell'Est Europeo.

Purtroppo l'andamento della gara è stato negativo: Samuele Della Torre non è riuscito a superare due avversari, terminando la gara al 9° posto in classifica. Se gli impegni sono sempre pressanti per i Cadetti, Juniores e Seniores, non mancano le possibilità di confronto neppure per gli atleti delle categorie più giovani: un buon Torneo regionale per Esordienti A ed uno per Esordienti B organizzato a Genova dal Comitato Regionale Ligure ha visto competere alcuni degli atleti del Sakura.

Gli Esordienti A, cioè gli atleti nati nel 2007, al primo anno dell' attività agonistica, e gli Esordienti B hanno dimostrato che la loro preparazione è ad un ottimo livello e che , se continueranno con costanza, potranno raggiungere in futuro buoni risultati. Sotto i risultati individuali.

Esordienti A: 1° Carola Actis, 2° Matteo Tirone e 3° Giacomo Rossi. Giorgio Lullo non poteva proseguire la gara per un piccolo infortunio.

Esordienti B: 1° Leonardo Manetta, 1° Chiantore Lucrezia, 2° Lorenzo Macrì, 2° Edoardo Canavese e 2° Sofia Priori Viale.