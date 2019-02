Importante campagna della Sanremo Rugby di reclutamento degli atleti nelle prossime settimane

La società sportiva Sanremo Rugby sta portando avanti una importante campagna di reclutamento atleti che passa attraverso le scuole primaria e secondaria di primo grado (elementari e medie), con l’intento di far conoscere con un approccio diretto la disciplina del rugby al maggior numero di ragazzi del comprensorio di Sanremo ed Ospedaletti e per creare una solida sinergia che coinvolga il Sanremo Rugby, le scuole e le famiglie.

Il progetto rugby@school è partito a settembre con l’inizio dell’anno scolastico coinvolgendo le scuole dei comuni di Sanremo ed Ospedaletti ed andrà avanti sino al termine dell’anno scolastico. Chi si occupa personalmente di recarsi nelle scuole per far conoscere questo sport sono due allenatori del Sanremo Rugby, nello specifico Claudio Motosso, preparatore atletico e laureato in Scienze Motorie e Michelle Scibelli allenatrice.

L’aspetto importante del progetto è che è completamente gratuito per le scuole, il Sanremo Rugby si fa interamente carico delle presentazioni e degli interventi nelle classi. Per ogni classe interessata saranno 4 o 5 gli incontri con il pieno coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi, una vera e propria prova di questo sport con tecnici abilitati che potranno spiegare ed illustrare al meglio questa disciplina agli alunni ed agli insegnanti.

Giovedì 14 marzo presso il Campo di Pian di Poma di Sanremo un numeroso gruppo di bambini e ragazzi di varie scuole sanremesi faranno una “prova di rugby sul campo” direttamente sul terreno di gioco, una giornata importante che porterà sul campo oltre 180 bambini che testeranno sull’erba il gioco del rugby. Questo è un importante traguardo per il Sanremo Rugby che punta molto alla propaganda nelle scuole per far conoscere e praticare questo sport che è in continua crescita nella nostra provincia, i grandi investimenti della società matuziana sono ripagati da una importante risposta dalle scuole del comprensorio.

Il Sanremo Rugby sarà anche l’organizzatore locale del Torneo Ravano per il Rugby, un circuito sportivo che comprende diversi sport (12 nel 2018) e organizza tornei specifici per le scuole primarie e che si terrà nei primi giorni di aprile. Il grande impegno profuso da Sanremo Rugby nel progetto rugby@school è proiettato soprattutto a coinvolgere tanti ragazzi e bambini ed anche le loro famiglie nel più classico spirito rugbystico per creare una rete importante per far entrare nella vita dei più giovani uno sport ma anche uno stile di vita improntato allo spirito di squadra, alla lealtà ed al fare gruppo per raggiungere insieme “la meta”.

Gli allenamenti del Sanremo Rugby si svolgono tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 presso il Campo di Pian di Poma a Sanremo.