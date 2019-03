Pallamano Ventimiglia, nel fine settimana la Senior impegnata in Coppa Liguria a La Spezia. Malatino: "Daremo spazio ai nostri giovani"

Fine settimana intenso per le formazioni della Pallamano Ventimiglia che scenderanno in campo sabato e domenica.

Senior. La compagine Senior giallonera va a caccia di un altro importante risultato nella giornata della Coppa Liguria in quel di La Spezia, dopo l'ottimo inizio nella competizione. La squadra di coach Pippo Malatino si vuole preparare al meglio in vista della seconda fase del campionato francese: "Andremo a La Spezia con una formazione giovane cercando di proseguire il cammino positivo".

Le giovanili. La formazione Under 15 dovrà superare l'ostacolo esterno sul parquet dell'Antibes, a caccia di un colpo importante. Sarà un sabato impegnativo per le due formazioni targate Under 13, entrambe al PalaRoja: la squadra A sfiderà i pari età del Cannes, mentre la compagine B ospita il Vence. Chiude il fine settimana la squadra Under 12, impegnata in un torneo di categoria a Grasse.