Calcio, Serie A. Cristiano Giuntoli è ambito: il Direttore Sportivo entra nel mirino di Inter e Roma

Cristiano Giuntoli, ex difensore di Imperia, Savona e Sanremese, brillante Direttore Sportivo in Serie A

In Serie A c'è un Direttore Sportivo molto ambito per la prossima stagione. Asta in vista per Cristiano Giuntoli, con l'ex difensore di Imperia, Savona e Sanremese che sarebbe finito nel mirino di due top club del nostro massimo campionato.

Giuntoli, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe finito nelle mire dell'Inter con Marotta che lo vorrebbe al suo fianco nell'avventura in neroazzurro.

Ma sul Direttore Sportivo toscano attualmente al Napoli, c'è anche stato un sondaggio della Roma per il dopo-Monchi, destinato all'Arsenal.