Volley. Fine settimana intenso per le formazioni del Bordivolley: sarà un sabato da trasferta (VIDEO)

Intenso fine settimana per le formazioni del Bordivolley che sabato e domenica scenderanno in campo per disputare i propri incontri nei campionati di categoria: nel nostro video di presentazione tutte le partite in programma.

L'AGENDA DEL BORDIVOLLEY

Sabato 2 marzo

Terza Divisione femminile, ore 16.00: Maremola Volley-Bordivolley Errepì (a Pietra Ligure)

Under 18 maschile, ore 18.00: Sabazia Planet Volley-Bordivolley Autodemolizioni Fortunato (a Legino)

Under 16 femminile, ore 18.00: Pallavolo Albenga 'Viticoltori ingauni'-Bordivolley Carrozzeria Rallye

Serie D femminile, ore 20.30: AGV Campomorone-Bordivolley Trucchi Efisio

Domenica 3 marzo

Under 14 maschile, ore 10.00: Impresa Edile AMG-Bordivolley Ottica Barberis

Under 14 femminile, ore 17.30: Bordivolley Panificio Sant'Antonio-NLP Sanremo 'Cascoshop'

Under 12 mix, ore 17.30: Bordivolley 012-Riviera Volley Sanremo