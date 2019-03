Basket, Under 18. BC Ospedaletti cade in casa contro il Ceriale. Coach Lupi: "Complimenti ai nostri avversari, ora pensiamo alla prossima partita"

UNDER 18

BC Ospedaletti - Ceriale 64-72 (22/17; 14/20: 18/20; 10/15)

BC Ospedaletti: Boeri 3 Bonavia, Bortolozzo 5 Di Vincenzo 4 Lazri 3 Bonomo 3 Olivari 22 Amato 13 siccardi, Polimeni, Dulbecco 11

Ceriale: Giuliano 14 Caprioglio 20 cerrato 17 Parodi 2 basso 3 Rizzolo 2 ricciardi 8 andreella 4 magaletti 5 ansorena 1

Il BC Ospedaletti under 18 perde la sua prima partita dell anno. Gli orange cedono in casa contro il Ceriale, squadra in questo momento in un periodo magico.

I ragazzi di Coach Lupi e coach Archimede, giocano ed accettano il corri e tira dei savonesi ma complici numerosi tiri da sotto sbagliati e i rimbalzi offensivi concessi perdono meritatamente ma conservano il quoziente canestri e 4 punti di vantaggio sulla seconda che è proprio il Ceriale.



Coach Lupi: "Abbiamo perso la nostra prima partita è non ne facciamo un dramma, il Ceriale ha sbagliato qualcosa meno di noi e ha meritato di vincere il match, complimenti a loro, domani avremo già il modo di rifarci contro il Varazze".