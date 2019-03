Calcio, Eccellenza. Imperia-Cairese è una partita speciale per Chiarlone: "Il nostro obiettivo è la vittoria. Ricordi? Che emozione lo spareggio con la Carcarese"

L'Imperia domani pomeriggio ospita la Cairese, per una partita fondamentale in casa neroazzurra per proseguire il sogno secondo posto. Un match del tutto speciale per Cristiano Chiarlone, da qualche mese Direttore Tecnico dei neroazzurri, ma con un passato glorioso in gialloblù.

Direttore Chiarlone, domani contro la Cairese per voi è una partita importante: come la valuta? "Il secondo posto è vicino, mentre per quanto riguarda primo posto devo dire che sette punti sono troppi al momento. Quello di domani potrebbe essere uno spareggio per entrambe le squadre. Noi guardiamo una partita alla volta e poi vedremo dove arriveremo. Vogliamo la vittoria, nonostante qualche assenza".

E' sorpreso della stagione importante che sta realizzando la Cairese? "Non sono sorpreso del campionato che sta facendo la Cairese. Conosco l'ambiente e i giocatori che hanno. La società ha investito tanto rispettando tutti i parametri".

Arrivate da una settimana un po' turbolenta con il botta e risposta tra Bregolin e Abattuccolo della Rivarolese: qual'è il suo parere? "Sinceramente ero in tribuna domenica scorsa e quindi non so cosa sia successo. La partita è stata tirata aperta ad ogni risultato, decisa da episodi. La Rivarolese è una squadra quadrata".

Mi svela un ricordo positivo e negativo della sua esperienza alla Cairese? "Un ricordo positivo sicuramente nel 2009 quando ho deciso di tornare a Cairo: per lo spareggio con la Carcarese c'era uno stadio veramente pieno come negli anni '80. Un ricordo negativo è lo spareggio contro il Campomorone".

Com'è la situazione ambiente-società? "Queste sono cose che vanno alle lunghe, noi dobbiamo pensare a giocare e fare i tre punti. Sono sempre le vittorie che danno fiducia ad ambiente, società e a tutto lo staff".