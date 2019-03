Calcio, Eccellenza. Verso Imperia-Cairese: i convocati di mister Buttu

Domenica alle ore 15, presso lo stadio 'Nino Ciccione', l'Imperia, guidata da mister Pietro Buttu affronterà la Cairese, incontro valido per l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato Eccellenza Liguria.

Un'altra partita determinante, questa volta in chiave secondo posto, per i nerazzurri che, al momento, si trovano a meno un punto dalla Cairese, quarta in classifica con 40 punti.

I nerazzurri arrivano a questa sfida con grande voglia di rivalsa, reduci dalla sconfitta esterna contro la Rivarolese (2-1), perdendo così altri punti utili per il primo posto in classifica. La Cairese arriva a questa partita anch'essa sconfitta, tra le mura amiche, contro la Sammargheritese (1-3).



Mister Pietro Buttu ha diramato le seguenti convocazioni:

Meda, Fazio, Laera, Ambrosini, Martelli, Di Lauro, Giglio, Costantini, Tahiri, Faedo, Roda, Mella, Trucco, Corio, Franco, Zanchi, Fatnassi, Correale, Pelliccione (Pellegrino), Cavallone