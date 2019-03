Calcio giovanile. Juniores Nazionale: la Sanremese cede di misura al Ponsacco (VIDEO)

JUNIORES NAZIONALE

PONSACCO-SANREMESE 2-1

Borremeini (S)

Ponsacco: Lista, Accardo, Toscano, Fiore, Fontanelli, La Prova, Birzò, Zichella, Lazzaretti, Altamura, Gemignani. A disposizione (Lensini, Macchi, Belli, Somfah, Giuntini, Lazzerini, Bertoncini, Matteoni)

Sanremese: Brizio, Capello, Cortese, Gallo, Sardo, Di Antonio, D'Arcangelo, Borromeini, Cafà, Loffredo, Rastello. A disposizione (Badri, Sartore, Altomonte). Allenatore: Notari

La Sanremese nel campionato Juniores Nazionale cede le armi in terra toscana. Il Ponsacco ne approfitta e con una rete per tempo si regala tre punti molto importante per la propria classifica. Per i matuziani non basta nel finale la rete di Borromeini.