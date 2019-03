Calcio giovanile. Juniores Nazionale, la Sanremese cerca riscatto a Ponsacco. Notari: "Mi aspetto una partita dura, ma vogliamo fare un grande risultato"

JUNIORES NAZIONALE

La Sanremese nel campionato Juniores Nazionale va a caccia del riscatto, dopo la pesante sconfitta subìta una settimana fa, sul campo del Ponsacco (calcio d'inizio ore 15.30). La situazione in casa biancoazzurra non è delle migliori, ma il quinto posto che vale i playoff è solo a quattro lunghezze ed è ancora raggiungibile.

Ad analizzare il match in terra toscana è mister Arturo Notari: "Sabato scorso abbiamo fatto un buon primo tempo giocando contro un'ottima squadra - sottolinea il tecnico - poi ci sono stati degli episodi che ci hanno un po' innervosito perdendo il bandolo della matassa. In questi mesi ci sono mancati 4-5 giocatori cambi importanti che avevamo qualche mese fa. Ora faccio fatica ad avere i ricambi e i ragazzi sono stanchi essendo sempre in 15-16".

"Oggi mi aspetto una partita dura - evidenza Notari - dove siamo rosicati tra squalifiche e infortuni. Speriamo di fare un grande risultato perchè siamo ancora li a giocarcela".

Notari non vuole parlare del suo futuro al momento: "Il mio futuro? Sinceramente non so ancora nulla - conclude il tecnico dei matuziani - finisco la mia stagione qua a Sanremo e poi se ne parlerà a fine stagione come sempre".