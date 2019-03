Calcio giovanile. Juniores Provinciale: Ventimiglia, insidia Quiliano & Valleggia. Sanstevese-Alassio FC dai mille contorni

Il campionato Juniores Provinciale mette in campo sfide interessanti

JUNIORES PROVINCIALE

Il campionato Juniores Provinciale mette in campo un turno molto interessante, dove le nostre squadre saranno impegnate per cercare di aggiungere punti importanti ai propri bottini in classifica: analizziamo il programma con gli orari dei match.

Quiliano & Valleggia-Ventimiglia. Alle ore 19 scende in campo il Ventimiglia di mister Luccisano che proverà a rispondere alla capolista Ceriale. I savonesi sono scattati con quattro punti di vantaggio sui frontalieri dopo la netta vittoria si Andora e i granata proveranno a rispondere su un campo complicato.

Imperia B-Dianese & Golfo. La Dianese & Golfo di mister Torregrossa non può sbagliare. Nel pomeriggio (ore 16) i giallorossoblù scenderanno in campo nella trasferta contro l'Imperia B, una partita semplice ma solo sulla carta per aumentare il proprio bottino in classifica.

Sanstevese-Alassio FC. In quel di Santo Stefano al Mare (ore 18) occasione per un altro risultato importante da parte della rivelazione Sanstevese. La compagine di mister Sassu, a quota 32 punti, ospitano l'Alassio FC in un match tutto da seguire.

Ospedaletti-Veloce Savona. L'Ospedaletti vuole un risultato importante. Nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18), gli orange ospitano la Veloce Savona per migliorare i 21 punti in classifica. I savonesi sono un avversario pericoloso e avanti in classifica di sette lunghezze.

Celle Ligure-Camporosso. Il Camporosso dovrà riuscire a superare la temibile trasferta sul campo del Celle Ligure (ore 17.30). I rossoblù occupano la terz'ultima piazza della classifica, mentre i giallorossi di casa sono a metà graduatoria.

Il programma: Villanovese-Pietra Ligure (ore 15); Imperia B-Dianese & Golfo (ore 16); Celle Ligure-Camporosso (ore 17.30); Ospedaletti-Veloce Savona (ore 18); Sanstevese-Alassio FC (ore 18); Quiliano & Valleggia-Ventimiglia (ore 19). Domenica: Loanesi-Speranza Savona (ore 10.30)