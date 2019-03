Calcio, Prima Categoria. Pontelungo-Camporosso big-match da urlo, mister Luci indica la strada: "Dovremo avere la forza e il coraggio per fare risultato"

PRIMA CATEGORIA - 19^GIORNATA -

ASPETTANDO... PONTELUNGO-CAMPOROSSO

Il Camporosso si gioca un'importante occasione nel big-match sul campo del Pontelungo domani pomeriggio (ore 15). L'occasione di staccare i granata e tenere il passo della Veloce Savona che potrebbe lasciare punti per strada nella sfida interna contro il Soccer Borghetto.

In casa rossoblù analizza il big-match mister Carmelo Luci: "Ormai le partite che dovremo affrontare da qua alla fine sono tutte fondamentali - sottolinea il tecnico - anche se quella di domani è un bel banco di prova. Dobbiamo avere la forza e il coraggio di andare sul campo del Pontelungo e far risultato, ma non sarà semplice".

"Noi, il Pontelungo, la Veloce Savona e il Soccer Borghetto ci stiamo giocando questo campionato - evidenza Luci - e domani sarà una partita importante. Il gruppo? Per noi è fondamentale, perchè ci sono giocatori storici che rappresentano una parte importantissima. Poi coi nuovi si è amalgamato una rosa che ha voglia di stare insieme, divertirsi e giocare".

Il tecnico non svela il cambio ruolo decisivo di Matteo Pesco: "Pesco? Il suo cambio ruolo è un discorso che tengo per me, lui ha caratteristiche fisiche importanti e in questo momento lo utilizzo in quella posizione. Ma non è detto che tra qualche settimana torni a fare quello che ha sempre fatto".