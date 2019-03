Calcio, Promozione. Taggia, al 'Marzocchini' arriva la Loanesi. Maiano alla vigilia: "Partita molto importante e molto difficile, ma affrontiamo la squadra più in forma del campionato"

PROMOZIONE - 23^GIORNATA -

ASPETTANDO... TAGGIA-LOANESI

Il Taggia va a caccia della partita perfetta tra le mura amiche del 'Marzocchini' e contro la Loanesi seconda della classe, i giallorossi domani pomeriggio (calcio d'inizio, ore 15) proveranno ad attaccare i savonesi.

"Loanesi squadra più in forma". Alla vigilia analizza il big-match in casa giallorossa mister Christian Maiano: "E' una partita molto importante e molto difficile. Affrontiamo la squadra più in forma del campionato - sottolinea il mister - con giocatori importanti, un allenatore che sta dimostrando di avere delle ottime qualità e poi c’è una società ambiziosa e capace. Sappiamo l’importanza di questa partita ma come del resto lo saranno tutte le partite da qui alla fine".

Per il tecnico nessun momento altalenante: "Non credo sia giusto definire questo un periodo altalenante. Con l'inizio del 2019 abbiamo giocato sette partite di campionato più la semifinale di coppa - evidenza Maiano - e sono arrivate cinque vittorie e una sola sconfitta, quella appunto contro il Legino. A parziale difesa di quella partita va ricordato che era la terza in otto giorni e arrivava dopo la partita di quattro giorni prima contro il Ceriale e dopo le decisioni arbitrali della stessa che ci avevano decimato in termini di sanzioni e in termini di energie mentali e fisiche. Quindi non penso sia un periodo altamente, piuttosto è giusto dire che siamo scivolati in una partita e che in questo campionato, che reputo molto competitivo ed equilibrato, si può vincere contro chiunque e allo stesso tempo perdere contro chiunque".

Il tecnico giallorosso fa eco alle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri a Rivierasport.it da Paolo Tarantola: "Sono molto d’accordo con le dichiarazioni di Paolo. Abbiamo molto rispetto della Loanesi perché la reputiamo un'ottima squadra che si sta meritando la ribalta, ma allo stesso tempo non abbiamo paura di confrontarci con loro: rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno. Poi il campo dirà come sempre la verità e chi meriterà di più vincerà. L’importante è dare tutto quello che sia ha, convinti dei propri mezzi e valori e senza rimpianti".

Maiano chiude con un ringraziamento al suo ex Difrettore Sportivo Fabio Mesiano alla Carlin's Boys per le parole espresse ieri nella nostra intervista: "Ringrazio Mesiano per le parole spese nei miei confronti - conclude il mister - e auguro alla Carlin’s Boys di raggiungere i propri obiettivi".