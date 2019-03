Freccette. Al Green Planet Imperia trionfa nella sesta prova del Grand Prix Samuele La Cava

Fine settimana intenso per la F.I.G.F. Liguria, disputata ieri sera la sesta tappa del Gran Prix.

Sulle pedane del Green Planet di Imperia la vittoria è andata a Samuele La Cava che ha superato in finale Bal Fatih sul terzo gradino del podio Thomas Hohenester e Viorel Tulbu.

In virtù del risultato ottenuto cambio al vertice della classifica con Nikolas Hohenester che abbandona la prima posizione a favore dello stesso Samuele la cava , passa dalla seconda alla terza posizione Anthony Bongiorno e sala in quarta posizione Thomas Hohenester. Mancano per quanto riguardano i singoli due prove al termine della manifestazione che porterà i primi 5 atleti alla finali del Campionato Italiano a Pieve di cento questa la classifica attuale:





Pos 1° 2° 3° 4° 5° 6° Tot 1 Samuele La Cava 7 5 7 3 9 10 41 2 Nikolas Hohenester 12 12 5 1 7 3 40 3 Anthony Bongiorno 9 5 3 10 5 3 35 4 Thomas Hohenester 5 3 x 1 12 5 30 5 Giuseppe Di Bella 5 9 5 x 7 1 27 6 Tamara Wolff 3 5 9 3 3 1 24 7 Viorel Tulbo x 7 7 x 5 5 24 8 Bal Fatih 5 7 1 x 3 7 23 9 Gianni Butteri 7 x 5 3 3 3 21 10 Andrea Boccone x x 12 1 5 1 19





Anche a Rapallo per la zona levante disputata la sesta prova con finale in famiglia tra i due Tamares a spuntarla il papà Jojo sul figlio Ken con il quale condivide la prima posizione in classifica generale terzo gradino del podio per Mirko Badiale e Cesare Bacigalupo.

La Classifica dopo la sesta prova:





pos 1° 2° 3° 4° 5° 6° Tot 1° KEN TAMARES 3 7 10 3 10 7 40 2° JOJO TAMARES 10 10 x 10 x 10 40 3° MIRKO BADIALE 7 5 1 5 3 5 26 4° VALERIO SPREA 1 1 3 5 7 3 20 5° PIERINO OLIVARELLO 3 3 7 3 1 1 18 6° ANDREA VIVIANI 5 5 1 3 1 1 16 7° MAURO BONFANTI 5 3 X 7 x x 15 8° CHRISTIAN REKSTEN 1 3 5 x 5 1 15 9° CESARE BACIGALUPO 1 1 1 1 5 5 14 10° GUIDO PETTINATI 1 1 5 3 1 1 12







Per concludere nel fine settimana saranno 12 gli atleti che affronteranno la trasferta per la quarta prova Nazionale in programma domenica a Cà di Lugo in provincia di Ravenna.

Sono ben due le teste di serie Liguri Jojo Tamares e Giovanni Ranoisio entrambi del Dart Club Old Boys, completano la spedizione Giuseppe Di Bella e Viorel Tulbu (Bar Roberta), Francesco Lecce, Christian Reksten, Alessandro Sandroni (Old Boys), Thomas Hohenester, Nikolas Hohenester , Paolo Pesce (Werder Diabolik) e due rappresentanti nella categoria femminile Marianna Matteo e Tamara Wolff.



Sono 124 gli iscritti nella categoria Maschile e 32 nella categoria femminile.