Pallanuoto, Serie B femminile. Rari Nantes Imperia a caccia della continuità. Sofien Mirabella: "Vogliamo salire in Serie A2, spero che il pubblico venga numero a tifare per noi"

La Rari Nantes Imperia targata Serie B femminile vuole continuare a vincere. Domenica pomeriggio (ore 16.30) alla 'Cascione' sarà debutto interno contro la Canottieri Milano per le giallorosse pronte a bissare il successo di Lodi.

Alla vigilia la parola va alla neo 18enne Sofien Mirabella, vice capitano della compagine imperiese: "Sicuramente arrivare ai playoff o no dipende solo e interamente da noi - esordisce la giallorossa - la nostra prima partita è andata molto bene ma ne abbiamo ancora molte altre da giocare e molta strada da fare. Continuando così possiamo arrivare molto lontano. Questo campionato è interamente nuovo sia per noi sia per quanto riguarda la composizione della squadra per questa serie B, soprattutto per le squadre presenti. La prossima partita sarà sicuramente più impegnativa, ma sono fiduciosa".

Domenica sarà esordio alla Piscina Felice Cascione: "Sinceramente non so cosa aspettarmi dal pubblico della Cascione - sottolinea la Mirabella - il quale ha avuto molti cambiamenti di comportamento inseguito all'andamento degli avvenimenti scorsi per le scorse formazioni della squadra. Spero vivamente che non ci abbandoni e che venga a tifare per noi".

La Mirabella fissa il sui obiettivo stagionale: "Il mio obbiettivo individuale per quest’anno è sicuramente quello di fare la differenza - conclude la giallorossa - e di giocare da protagonista, crescendo molto come giocatrice. A livello di squadra l'obbiettivo è quello di salire in Serie A2".