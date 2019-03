Pallanuoto, Serie B maschile. Rari Nantes Imperia, esame Rapallo da superare

Sarà la 'Giuva Baldini' di Camogli ad ospitare la sfida tra Rapallo Pallanuoto e Rari Nantes Imperia, valida per l'ottava giornata di Serie B. Ad arbitrare la contesa di oggi sarà il signor Pavanetto, con fischio di inizio alle ore 19.

I giallorossi vogliono rialzare la testa dopo le due sfortunate sconfitte casalinghe per raddrizzare una classifica che, al momento, non sorride. Di fronte, i rapallesi sono una squadra esperta guidata in acqua da atleti di categoria come Pineider e Trebino.