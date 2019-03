Calcio. Eccellenza, il racconto della sfida del "Ciccione" tra Imperia e Cairese (LIVE)

ECCELLENZA - 23^GIORNATA

IMPERIA-CAIRESE 0-1 (28' Saviozzi rig.)

72' doppio cambio Cairese: fuori Canaparo e Saviozzi, dentro Moretti e Realini

68' giallo per Olivieri. Sulla punizione successiva i padroni di casa reclamano per un atterramento in area

67' Corio, all'esordio in stagione, sfiora il pari di testa

64' azione da applausi di Pastorino, sul suo cross la retroguardia imperiese anticipa e mette fuori un pallone che Piana di sinistro manda di poco a lato

59' primo cambio ospite: fuori Doffo dentro Prato

57' terzo cambio nerazzurro: Tahiri prende il posto di Roda

55' la curva dei tifosi nerazzurri inizia a manifestare, con cori, il proprio disappunto per il rendimento dell'Imperia, pur non facendo mancare il proprio incitamento

52' errore di Ambrosini che innesca Saviozzi che però non riesce a beffare Meda in uscita. Intanto secondo cambio per Buttu: fuori Fazio dentro Corio

51' Figone, ex di turno, spreca da buona posizione il pallone del raddoppio

49' conclusione col mancino di Roda debole e centrale, Moraglio blocca

47' cambio nell'Imperia: fuori Costantini dentro Cavallone

Inizia la ripresa

45' finisce il primo tempo

43' giallo per Mella, intervento col piede a martello su Piana

28' rigore per la Cairese: Meda atterra Saviozzi e prende il giallo. Dal dischetto lo stesso Saviozzi non perdona

19' salvataggio di Fazio sul colpo sicuro sottoporta di Pastorino. Partita vivace

11' Martelli atterra Canaparo al limite dell'area: giallo per il 4 nerazzurro

10' cross basso di Faedo dalla destra, Martelli colpisce di destro all'angolino ma solo l'intervento provvidenziale di De Matteis salva la Cairese

3' punizione di Mella che non impensierisce Moraglio

1' inizia il match

IMPERIA: Meda, Fazio, Ambrosini, Martelli, Laera, Di Lauro, Faedo, Giglio, Mella, Costantini, Roda. A disp. Trucco, Correale, Zanchi, Franco, Fatnassi, Corio, Tahiri, Cavallone. All. Buttu.

CAIRESE: Moraglio, De Matteis, Brignone, Olivieri, Rizzo, Doffo, Figone, Piana, Canaparo, Pastorino, Saviozzi. A disp. Giribaldi, Cavallone, Prato, Bruzzone, Di Martino, Monni, Moretti, Di Leo, Realini. All. Solari.

Arbitro: Damiani di Sondrio