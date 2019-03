Calcio, Eccellenza. Ventimiglia super contro la Genova Calcio. Gatti soddisfatto: "Stiamo facendo bene. Peccato per l'espulsione"

ECCELLENZA

VENTIMIGLIA-GENOVA CALCIO 2-0: LA CRONACA DI PINO FEDRIGHI

Ventimiglia: Scognamiglio, Mamone, Musumarra, Alberti, Ierace, Principato, Allegro, Alfonso Rea, Cafournelle, Danilo Rea, Daddi

Un Ventimiglia formato 'anima e cuore' torna alla vittoria a spese del quotato Genova Calcio, grazie alle segnature, una per tempo di Mamone, al 22', pronto a mettere in rete di testa un cross di Cafournelle su battuta da calcio piazzato e poi, verso lo scadere dell' incontro, al 47' con un contropiede di Daddi con tiro respinto dal portiere sui piedi di Felici che insaccava sul palo opposto.

Fra le due reti, tante altre occasioni da entrambe le parti che hanno reso la partita vivace e alla fine vinta meritatamente dai frontalieri che hanno sfruttato al meglio le occasioni avute rispetto gli avversari che di contro hanno sprecato molto sotto rete. Già dopo 3', Cafournelle impegna seriamente il portiere Dondero che si salva in angolo. Anche Daddi, ci prova al 9' e al 26' :nella prima, il portiere para in uscita e nella seconda calcia fuori.E' il Genova a sfiorare il pari al 32' con Camoirano, ma Scognamiglio, compie una prodezza respingendo d' istinto. Nella ripresa, si fa'più costante la pressione dei genovesi alla ricerca del pareggio, ma Parodi oggi non pare in giornata e le sue conclusioni sono imprecise.

Al 34', viene espulso Allegro per doppia ammonizione e malgrado ciò, la squadra regge col coltello fra i denti, agli attacchi degli ospiti che subiranno il raddoppio nel finale.Vittoria quindi che fa' morale, facendo aumentare l'autostima e la consapevolezza che continuando con questo trend può uscire presto da questa situazione.

I COMMENTI DAGLI SPOGLIATOI

Al termine della gara, il febbricitante mister Fabrizio Gatti, ha cosi' commentato la vittoria: "Avevo chiesto ai miei ragazzi di giocare otto finali col cuore e devo dire che stanno facendo bene. Oggi ci hanno messo tutto quello che avevano - sottolinea il mister - peccato solo per l'espulsione. Alla prossima, dovrò cambiare ancora qualcosa".