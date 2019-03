Calcio, Promozione, 23a giornata. Incrocio da brividi tra le prime quattro della classe: per Ospedaletti e Loanesi trasferte-trappola

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 23 intricata e che potrebbe dire molto nelle zone alte della classifica: seguite i match nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Incrocio pericoloso tra le prime quattro della classe, dove a rischiare sono la capolista Ospedaletti e la diretta inseguitrice Loanesi, divise da tre punti: gli orange faranno visita al Bragno, mentre i rossoblù saranno di scena al 'Marzocchini' sul campo del Taggia.

In chiave playoff trasferta insidiosa per il Legino contro l'Arenzano, mentre la Sestrese non può sbagliare in casa con il Ceriale ultimo in classifica.

La lotta per la salvezza si infiamma con il Celle Ligure che sfida in terra genovese la Voltrese in un vero e proprio scontro diretto. La Sanstevese non può sbagliare tra le mura amiche contro il Vallescrivia, mentre il Varazze ospita la Dianese & Golfo. Chiude questo turno di campionato la sfida tra Mignanego e Serra Riccò.