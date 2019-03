Calcio, Promozione. Dianese & Golfo corsara nel segno di bomber Burdisso: "Vittoria fondamentale. Una rete è dedica al mio amico Lenny Castagna"

La Dianese & Golfo torna al successo dopo sue sconfitte consecutive. Sul campo del Varazze i giallorossoblù portano via l'intera posta in palio grazie alla doppietta di Simone Burdisso:

"Questa è una vittoria che vale molto per noi, realizzata fuori casa contro un avversario difficile. Siamo soddisfatti anche per la prestazione, soprattutto nel primo tempo. Ma è stata una vittoria fondamentale in chiave salvezza - analizza il numero 9 giallorossoblù - che ci permette di lavorare in serenità durante la settimana".

A livello personale il bomber è contento ma non guarda al futuro: "Sono soddisfatto della mia stagione, ma si può migliorare allenandosi sempre al massimo. Il mio futuro? Per adesso non penso al futuro - sottolinea Burdisso - ma a finire al meglio questa stagione".

L'attaccante ha una doppia dedica: "Ho una doppia dedica: il primo gol lo voglio dedicare al mio amico Lenny Castagna e l'altro a tutti i miei compagni di squadra che mi aiutano da inizio anno".