Calcio, Promozione. Taggia, mister Maiano vede il bicchiere mezzo pieno: "Partita intensa e tirata. L'1-1? Qualcosa in più lo meritavamo"

Il Taggia ottiene un 1-1 interno contro la Loanesi seconda della classe, mancando l'occasione di avvicinare ulteriormente il secondo posto dei rossoblù. Alla rete di Botti e Condorelli a siglare il definitivo pareggio e nel post partita, in casa giallorossa, mister Christian Maiano vede il bicchiere mezzo pieno:

"E' stata una partita molto intensa e tirata. Il primo tempo lo abbiamo giocato molto bene, con diverse palle gol per poter andare al riposo con un vantaggio più ampio ma purtroppo non abbiamo concretizzato. Nel secondo tempo loro sono usciti con un piglio diverso ed è stata una partita più equilibrata. Qualcosa in più lo meritavamo - analizza il mister giallorosso - ma se non siamo riusciti a portare i tre punti a casa dobbiamo fare autocritica e capire che dobbiamo essere più cinici sotto porta".

"Per l’impegno che ci hanno messo, i miei giocatori sono solo da elogiare. Hanno giocato con tanta voglia, cercando con la testa e col cuore il risultato".

"Il risultato ci dice che dobbiamo ancora migliorare sotto porta evitando quei blackout mentali che ogni tanto patiamo, come è successo pure oggi a inizio ripresa".