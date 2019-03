Calcio, Serie D, 26a giornata. Sanremese, caccia alla vittoria prima della sosta: c'è l'ostacolo Milano City (ore 14.30)

La Sanremese vuole confermare il secondo posto della classifica dagli attacchi del Savona e sul campo del Milano City (ore 14.30) i matuziani dovranno riuscire a saltare il temibile ostacolo lombardo prima della sosta del campionato.

I matuziani sono decimati e mister Lupo per la trasferta in terra milanese dovranno fare a meno degli infortunati Anzaghi e Lo Bosco e degli squalificati Lella e Scalzi. Il tecnico dovrebbe opporre questo probabile undici ai lombardi: Manis in porta; Fiore, Giubilato, Videtta, Montanaro in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Molino, Ciotoli, Gagliardi in attacco.

Nelle ultime tre partite la Sanremese ha totalizzato quattro punti, mentre il Milano City ha corso di più con nove punti in bottino grazie alle vittorie ottenute contro Savona, Borgaro e Pro Dronero.

Potrete seguire la sfida tra Milano City e Sanremese nella web cronaca Live su Rivierasport.it