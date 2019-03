Calcio, Serie D. Sanremese, mister Lupo analizza il pareggio contro il Milano City: "Soddisfatto della reazione"

SERIE D

MILANO CITY-SANREMESE 1-1: LE DICHIARAZIONI DAGLI SPOGLIATOI

La Sanremese porta a casa un punto dalla trasferta sul campo del Milano City, una divisione di posta che conferma la forza di non mollare mai alla compagine biancoazzurra: al fischio finale ecco le dichiarazioni in casa matuziana.

Alessandro Lupo: "Sono soddisfatto della reazione, nel primo tempo abbiamo fatto poco ma nel secondo abbiamo reagito bene sul piano offensivo, dovevamo inventare qualcosa data la mancanza delle punte - sottolinea il mister biancoazzurro - mi è piaciuta la reazione in un campo difficile contro una squadra in salute, credo che sia un buon punto. Ora avremo due settimane per lavorare bene sperando di recuperare gli infortunati per prepararci al meglio per la gara contro il Ligorna".

Pino Fava: "Pareggio giusto, abbiamo provato a vincere la partita ma si sono sentite le mancanze degli attaccanti – ha aggiunto il direttore generale – ci abbiamo provato fino alla fine ma non ci siamo riusciti, però la squadra ha dato tutto quello che aveva considerate le assenze".