Pallamano Ventimiglia, i risultati del fine settimana: cade la Senior in Coppa Liguria, colpo della compagine Under 15

Fine settimana in positivo per le giovanili della Pallamano Ventimiglia: analizziamo tutti i risultati del sodalizio frontaliero.

Senior superata. La squadra Senior ha affrontato rimaneggiata e con molti giovani la giornata di Coppa Liguria a La Spezia. Non è andata bene ai frontalieri che sono caduti per 23-19, ma restando sempre in partita: "Abbiamo voluto far riposare un po' di giocatori - commenta coach Malatino - in vista della seconda fase del campionato francese dove proveremo ad ottenere il salto di categoria. Siamo soddisfatti perchè abbiamo dato minutaggio a chi ha avuto meno spazio". Nel prossimo fine settimana la Pallamano Ventimiglia torna in campo per la prima partita della prima fase, in trasferta contro l'Antibes.

Under 15 da urlo. La formazione Under 15 continua il suo ottimo cammino nel campionato di categoria con la vetta della classifica in coabitazione con il Mentone, compagine che affronterà nello scontro diretto sabato prossimo in casa: netta la vittoria sul parquet dell'Antibes per 33-12 dei giovani frontalieri.

Under 13 in progresso. Anche la squadra Under 13 targati Fascia A ha conquistato la testa della classifica nel proprio campionato di categoria. I baby gialloneri superano il Cannes per 32-10: "Siamo molto contenti di questa unione con la squadra del Breil e le cose stanno andando molto bene" dichiara Pippo Malatino.