Tiro con l'arco. San Bartolomeo, buone prestazioni degli arcieri gialloblù a Imperia

Domenica presso la struttura degli arcieri imperiesi a Baitè si è svolta una gara indoor 18 metri diretta dall’arbitro Beppe Capalbo.

Gli arcieri San Bartolomeo vi hanno partecipato con una decina di atleti che si sono ben distinti. Nella divisione olimpica secondo posto senior per Emilio Capalbo; negli allievi secondo posto per Andrea D’Amico; nelle allieve primo posto per Martina Ferraro, con questi due allievi sono da poco stati convocati per un raduno di osservazione dal comitato fitarco regione Liguria.

Nei compound secondo posto master per Dario Cosentino; nell’arco nudo secondo posto senior femminile per Monica Tofarelli; nei master maschili primo posto per Cesare Prette, terzo per Maurizio Gabrielli, quarto per Salvatore D’Amico e nono per Aldo Ferraro.

Il terzetto formato da Prette, Gabrielli e D'Amico si aggiudica la gara a squadre. Negli allievi primo posto per Andrea Tortonesi.