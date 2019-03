Calcio, Eccellenza. Ritorno alla vittoria per il Ventimiglia. Mamone apre le danze con la Genova Calcio: "Dedicata ai nostri ragazzi del 2007 e al Presidente Vincenzo Savarino"

Il Ventimiglia spezza il sortilegio dell'assenza alla vittoria e ritrova la gioia in campionato dopo molti mesi. I granata stendono la quotata Genova Calcio per 2-0 grazie alle reti di Mamone nel primo tempo e Felici in pieno recupero rilanciandosi in chiave salvezza.

"Vittoria che vale molto". Ad analizzare il successo interno contro i genovesi è il difensore che ha aperto le marcature: "Per noi la vittoria di ieri vale molto sotto l'aspetto psicologico - esordisce il difensore granata - perché era da tanto tempo che non riuscivamo a fare i tre punti. Bisogna anche considerare che è arrivata contro una delle migliori squadre del campionato. Il gol lo voglio dedicare ai ragazzi del 2007 del Ventimiglia Calcio e al nostro Presidente Vincenzo Savarino che ci è sempre molto vicino".

"Gatti? Non so cosa non funzionava prima". Con Fabrizio Gatti in panchina quattro punti in 180 minuti di gioco: ma cosa non funzionava prima dell'arrivo del nuovo tecnico? "Prima dell'arrivo di mister Gatti non so cosa non stava funzionando - sottolinea Mamone - ma con il suo arrivo lui ci sta cercando di trasmettere la serenità e tranquillità che avevamo perso dovuta a tutti quei risultati negativi".

"Ora sette finali". L'attenzione di Mamone non può che andare al derby ponentino del prossimo turno sul campo dell'Albenga, un vero e proprio spareggio salvezza: "Domenica affronteremo una squadra che vorrà fare risultato pieno per cercare di levarsi dalle zone basse di classifiche ma per noi sarà una delle 7 finali che ci rimangono. Penso che noi non meritiamo questo posto in classifica - conclude il difensore - e quindi dovremo fare il possibile per fare più punti possibili da qui alla fine".