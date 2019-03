Calcio, Promozione. Sanstevese, Alex De Flaviis punta la salvezza: "Abbiamo questo obiettivo e faremo di tutto per realizzarlo"

La Sanstevese si rialza e ottiene in un colpo solo un successo molto importante contro il Vallescrivia, ma allo stesso tempo il sorpasso in classifica alla Voltrese e mettendo ne mirino il quint'ultimo posto del Celle Ligure (importantissimo vista la regola dei 7 punti rispetto alla penultima piazza se le cose continueranno così).

"Avevamo bisogno di punti e fiducia". Ad analizzare il successo sui genovesi è Alex De Flaviis, tornato alla rete in campionato: "La vittoria con il Vallescrivia è importantissima - sottolinea il giocatore - perché avevamo bisogno di punti e fiducia. Questo momento altalenante può essere dettato anche da questo cambio di campo da gioco su cui affrontiamo le partite casalinghe, ma non è una scusante anzi la colpa in primis è nostra: tutto questo ci ha fatto ha fatto perdere punti per strada".

"Faremo di tutto per realizzare il nostro obiettivo". De Flaviis guarda avanti e all'obiettivo salvezza: "Noi abbiamo un obbiettivo e faremo di tutto per realizzarlo. Ora ci godiamo questa vittoria e da domani penseremo già a domenica: partita per partita e vedremo cosa succederà, io ci credo. La mia rete la dedico alla squadra - evidenza De Flaviis - che ha sempre mostrato grande fiducia in me".