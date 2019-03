Calcio. Rivoluzionato il regolamento: dai falli di mano ai cartellini degli allenatori, ecco le novità che entreranno a breve in vigore

E' stata una 133° riunione davvero riunione ricca davvero di novità quella organizzata ad Aberdeen dall'Ifab (International Football Association), per la riforma di alcune tra le più importanti regole del gioco del calcio.

Eccone un rapido sunto

Rinvio dal fondo. Si potrà giocare la palla anche all'interno dell'area di rigore, i difensori non potranno più quindi annullare il pressing avversario toccando la palla prima che esca dall'area.

Sostituzioni. Non sarà più obbligatorio uscire a centrocampo, l'arbitro potrà infatti ordinare l'uscita dal campo dalla linea laterale più vicina.

Gli allenatori potranno esere ammoniti o espulsi tramite cartellino: le sanzioni dovrebbero ricalcare quelle dei giocatori, con diffide e turni di squalifica automatici

Barriera. Non la si potrà più disturbare fisicamente, tra i giocatori delle due squadre ci dovrà essere un metro di distanza.

Rigori e portieri. Viene meno l'obbligo di avere per l'estremo difensore tutti e due i piedi sulla linea di porta, ne basterà soltanto uno. In caso un piede non sia sulla linea, il Var potrebbe far ripetere il tiro dagli undici metri in caso di parata.

Sparisce la palla a due. Sarà l'arbitro a scodellare la sfera a favore di chi deve giocarla, con una distanza di 4 metri dagli avversari

Tocchi degli arbitri. Se un tocco involontario del direttore di gara scaturirà una giocata importante ai danni di una squadra, l'arbitro potrà interrompere il gioco, facendolo ripartire dal portiere della squadra che stava gestendo l'azione

Tocco di mano sui gol- E' uno dei cambiamenti più importanti, decade infatti il principio di involontarietà. In caso di gol qualsiasi tocco di mano o di braccio porterà all'annullamento della rete.

Fallo di mano. I casi saranno due: tocco volontario e posizione innatura,e anche se involontaria, quando il braccio è in linea con le spalle, sopra le spalle o lontano dal corpo, a prescindere dalla distanza tra palla e giocatori. Quando un giocatore colpisce la propria mano, calciandola lui stesso, non è fallo

Fallo di mano in scivolata. Quando un giocatore tocca con il braccio in appoggio, se attaccato al corpo, non è fallo; se il braccio in appoggio è lontano dal corpo è fallo; se si tocca la sfera con l'altro braccio, lontano dal corpo, è fallo

Cartellini e vantaggio. Il giocatore potrà battere immediatamente la punizione creando l'effetto sorpresa, starà all'arbitro sanzionare con i cartellini l'avversario una volta terminata l'azione

Rinvio errato del portiere. Su retropassaggio il portiere potrà toccare la palla con le mani, nel caso della più classica "svirgolata".