Calcio. Un anno dalla morte di Davide Astori, l'ex compagno di squadra Federico Piazza ricorda quel 4 marzo: "Nel giorno della sua scomparsa..."

E' passato un anno esatto da quella mattina quando Davide Astori era stato ritrovato senza vita in una camera d'albergo di Udine. Il difensore che giocava allora nella Fiorentina ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo calcistico e in tutti gli stadi al minuto 13 (il suo numero di maglia) le partite di Serie A si sono fermate per un minuto in sua memoria.

Il ricordo di Piazza. Ad Astori lo conosceva molto bene Federico Piazza, attuale numero 10 della Dianese & Golfo, che ha vissuto Davide come compagno di squadra sia nella Primavera del Milan che alla Cremonese:

"La prima cosa che successe dopo poco la sua morte - racconta Piazza - fu una chat di ritrovo per organizzare la presenza al funerale di Davide insieme ad Antonelli, Di Gennaro, Legati, Perticone, Lambrughi, Ardemagni, Facchin e Marzoratti, tutti giocatori che hanno calcato i campi di Serie A e Serie B".

"Nel giorno della sua morte feci un bellissimo gol da 30 metri all'incrocio con la maglia dell'Albenga, una rete bellissima mai fatta in carriera: un'emozione strana..."