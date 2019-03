Pallacanestro: tutti i risultati delle formazioni giovanili del Bki Imperia nell'ultimo weekend (Foto)

I risultati delle formazioni giovanili del Bki Imperia nell’ultimo fine settimana.

Under 18: Maremola Pietra Ligure-Imperia Basket 61-83

Vittoria per gli Under 18 nella trasferta di sabato sera al palasport di Pietra Ligure contro il fanalino di coda del girone. Padroni di casa, che nonostante l'ultimo posto in classifica entrano in campo con voglia di far bene imprimendo un ritmo altissimo alla partita. Gli imperiesi, dal canto, loro sono bravissimi a saltare il pressing avversario e a trovare facili conclusioni sia vicino a canestro che dalla lunga distanza sulle transizioni offensive. Unica nota dolente della serata il nuovo infortunio di Arnaldi, davvero sfortunato in questa stagione, a cui facciamo i migliori auguri per una veloce ripresa.

Under 13: Bki Unipolsai-Vado 64-31

Ultima partita casalinga del girone di ritorno per i ragazzi del BKI. Nonostante il risultato finale sia ampiamente a favore degli imperiesi, solo nel secondo quarto mettono in campo l'intensità difensiva che li ha caratterizzati finora e il buon gioco di squadra che stanno facendo vedere. "Nelle prossime partite ci giochiamo l'accesso ai playoff, sarà quindi necessario scendere in campo con la giusta determinazione per mantenere il secondo posto in classifica" commenta il coach Giulia Bianchino.

Under 14 élite: Olimpia-Cus Genova 53-73

Buona prova a tratti quella dei padroni di casa che battagliano a lungo alla pari contro i pari età genovesi. Il cus sfrutta bene la fisicità importante che ha e piazza i break decisivi nei momenti di gara dove mostriamo meno lucidità. Coach Pionetti, che allena la squadra nata da una stretta collaborazione tra BKI e Olimpia Taggia, commenta: "Ora ci attende un match decisivo a Chiavari dove la sola vittoria ci può portare ai playoffs e sono sicuro che tutto il gruppo si allenerà intensamente per esser pronto e determinato a centrare l’obiettivo domenica prossima”.