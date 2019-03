Pallamano. ABC Bordighera, brilla l'Under 13 maschile nel campionato francese

Sabato bella prestazione della formazione giovanile maschili dell’under 13 dell'ABC Bordighera che alla palestra C. Conrieri ha superato per 18-8, in un non facile match a discapito del risultato finale , i pari età dell’HB Collines , in una gara valida per la seconda fase del campionato pre-honneur.

Seconda vittoria consecutiva per i giovani bordigotti che nel prossimo match, la prossima domenica, saranno ospiti del Grasse dove dovranno dimostrare di aver raggiunto un buon grado di affiatamento e confermare i progressi raggiunti.

“I ragazzi ,che ricordo stanno disputando le loro prime gare, stanno crescendo partita dopo partita dimostrando tanta voglia di imparare e divertirsi. Il loro impegno sta già dando ottimi risultati e sono molto soddisfatta del loro impegno” questo il commento del coach Maria Grazia Germano a fine partita nei confronti dei propri ragazzi.

Rinviato a domenica 31 marzo il previsto incontro di sabato pomeriggio dell’under 17 maschile coni nizzardi del MetropoleNiceper indisponibilità dei francesi, gara valida per la quarta giornata della seconda fase del campionato dipartimentale pre-eccellenza.

Queste le giovani promesse dell’ABC Bordighera scese in campo sabato scorso:

Christin Alija, Simone Anfosso, Matteo Anfosso, Christian Ascone, Alessandro Balduzzi, Valerio Bellan, Simone Fillippi, Daniel Galant, Iulian Ungurean, Davide Vitetta, Tommaso Mirto, Mattia Basta. Coach: Maria Grazia Germano