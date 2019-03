Calcio a 5 femminile. Don Bosco Valle Intemelia di scena a Savona. Angela Marino: "Guai a sottovalutare le nostre avversarie"

Le ragazze del Don Bosco Valle Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, giocheranno questa sera a Savona contro il Mallare.

Le biancorosse scenderanno in campo alle 21 per affrontare le savonesi. Le ragazze sono pronte a dare il meglio di sé durante la partita valida per il girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile di serie C.

“Per questa partita, mi sento in forma e abbastanza bene fisicamente dopo alcuni acciacchi - afferma la calciatrice Angela Marino riferendosi all'incontro di questa sera - Contro questa squadra all'andata ero fuori e quindi la incontrerò per la prima volta questa sera. Non ho preoccupazioni, ma sicuramente non si deve prendere sottogamba nessuna partita a prescindere dalle avversarie".

"Sicuramente ci sono stati miglioramenti nel gruppo, che è sempre più affiatato, di conseguenza si lavora e si costruisce meglio la squadra per affrontare al meglio ogni partita - dice Angela - Non ho nessuna preparazione particolare prima di una partita, sono abbastanza serena per essere pronta a dare una mano alle mie compagne".