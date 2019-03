Calcio, Eccellenza. Imperia, sfida al Vado per il playoff: neroazzurri in ripresa

Lo aveva detto il Direttore Tecnico Cristiano Chiarlone alla vigilia del match contro la Cairese: "Guardiamo al secondo posto, visto che il primo è complicato". E così è stato. L'Imperia ha vinto la sua partita rispondendo al momento magico del Vado che si sta confermando corazzata difficile da superare, visto che il primo posto sembra saldamente in mano alla Rivarolese.

Super lotta. Ma per il secondo posto che vale l'accesso al playoff nazionale (il secondo consecutivo in due anni per i neroazzurri se centrato) in lizza ci sono anche Genova Calcio e proprio la Cairese ditannti rispettivamente tre e quattro punti. Una lotta importante che vedrà ancora dei colpi di scena.

Il calendario neroazzurro. I neroazzurri nelle ultime sette partite avrà un calendario non semplice. La prima tappa sarà quella sul campo del Genova Calcio (10 marzo), compagine genovese subito dietro in classifica a Costantini e compagni. L'Imperia dovrà poi affrontare le genovesi Sammargheritese (17 marzo) in casa e Molassana (24 marzo) in trasferta per chiudere il mese tra le mura amiche contro il Finale (31 marzo). La doppia trasferta sui campi di Rapallo (7 aprile) e Ventimiglia (28 aprile) sarà intervallata dalla lunga pausa di due settimane. I neroazzurri chiuderanno in casa con l'Alassio FC (5 maggio).

IL CALENDARIO DELL'IMPERIA:

Domenica 10 marzo: Genova Calcio-Imperia

Domenica 17 marzo: Imperia-Sammargheritese

Domenica 24 marzo: Molassana-Imperia

Domenica 31 marzo: Imperia-Finale

Domenica 7 aprile: Rapallo-Imperia

Domenica 28 aprile: Ventimiglia-Imperia

Domenica 5 maggio: Imperia-Alassio FC