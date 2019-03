Calcio internazionale. Continua il testa a testa nel campionato azero tra il Neftchi Baku di Bordin e il Qarabag

Il Neftchi Baku di mister Roberto Bordin continua a volare nel massimo campionato azero.

I bianconeri, autori di una straordinaria stagione, nello scorso fine settimana hanno superato con un rotondo tris il Sabah Baku, in un derby cittadino a senso unico. I ragazzi allenati dall'ex difensore della Sanremese, sono saliti a quota 41 punti in classifica in coabitazione con il Qarabag. I campioni hanno risposto superando di misura in trasferta il Keshla.

Nel prossimo turno i bianconeri di Bordin sfideranno in trasferta il SumQayit ultimo in classifica (sabato 9 marzo), mentre i campioni in carica domenica saranno si scena sul campo del Sabail terzo della classe (domenica 10 marzo).