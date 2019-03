Calcio, Promozione. Taggia, Luca Botti non basta contro la Loanesi: "Risultato che ci sta stretto. La mia stagione? Felice di aver ritrovato continuità"

Il Taggia esce con molto rammarico dalla sfida pareggiata in casa contro la Loanesi, che lascia la compagine giallorossa a cinque punti di distacco dal secondo posto occupato dai rossoblù.

"Risultato stretto". Ad analizza la divisione di posta in casa giallorossa è Luca Botti, autore del momentaneo vantaggio per la squadra di Maiano: "Siamo rammaricati per il risultato che ci sta molto stretto - sottolinea l'attaccante giallorosso - considerando il fatto che siamo spesso penalizzati da errori arbitrali come è successo contro la Loanesi. La nostra mentalità è quella di guardare partita dopo partita, solo alla fine tireremmo le somme della nostra stagione" .

"Finalmente dopo tanti infortuni ho ritrovato continuità". A livello personale è una stagione importante per Botti: "Sono contento per i gol realizzati, ma soprattutto per il fatto che dopo tanti anni di infortuni sto riuscendo a giocare con continuità. Faccio parte di un grande gruppo - evidenza Botti - che sta dimostrando di non essere inferiore a nessuna squadra del girone".

Domenica prossima sarà grande sfida per il Taggia che sarà di scena sul campo della capolista Ospedaletti, squadra a cui Botti ha segnato nel match di andata.