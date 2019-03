Calcio, Serie A. Caos Roma dopo il derby perso con Di Francesco a rischio esonero. Tra i possibili sostituti anche il ponentino Fabrizio Piccareta

Fabrizio Piccareta, allenatore della Roma Under 17 ed ex centrocampista di Imperia e Sanremese

E se Di Francesco saltasse? Alla Roma i tifosi in radio e sui social se lo stanno chiedendo. Decisiva per il tecnico abruzzese, dopo il terribile derby perso per 3-0 sabato sera con la Lazio, sarà la sfida di Champions League mercoledì sera sul campo del Porto.

In caso di eliminazione la società, con il Presidente Pallotta in primis, non avrebbe più dubbi per spedire al mittente Di Francesco. Tra i sostituti, secondo indiscrezioni, potrebbe essere in corsa anche il dianese Fabrizio Piccareta, un'idea al momento stuzzicante.

L'ex centrocampista di Imperia e Sanremese, che l'anno scorso ha vinto la Coppa di Finlandia con l'Inter Turku, sarebbe una delle soluzioni più logiche per proiettare i giallorossi fino a giugno per poi dare l'assalto a Paulo Sousa o Sarri, anche se il nome dell'ultima ora è Gasperini. Il tecnico ponentino sta facendo molto bene con gli Allievi Under 17 e dopo il torneo di Doha è stato proprio Pallotta, via social, a complimentarsi con il suo staff per il cammino dei giovani giallorossi: solo un caso?