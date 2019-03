Calcio, Serie D. Sanremese, mister Alessandro Lupo verso la conferma: "Si, stiamo lavorando per il futuro"

La Sanremese è pronta a programmare il futuro ed è molto vicino l'accordo tra mister Alessandro Lupo e la società biancoazzurra per proseguire il proprio rapporto anche nella prossima stagione:

"Si, stiamo lavorando per il futuro - ha dichiarato a Riviersport.it il tecnico dei matuziani - anche se avevo un accordo di due anni". Lupo ha iniziato la sua avventura sulla panchina della Sanremese nel marzo 2018, subito dopo le dimissioni di Costantino. Ora la proprietà sembra avergli dato ancora fiducia anche per la stagione 2019/2020.

Il tecnico si sofferma sul momento della sua Sanremese: "Quando si pareggia con l'ultima della classe qualcosa non è andato, ma la prestazione c'è stata anche se non ci si può ridurre a non capitalizzare le occasioni avute. Contro il Milano City, dopo un primo tempo negativo, c'è stata una reazione nella ripresa nonostante tante defezioni".

E con il mister parliamo proprio della futura Sanremese: "Il lavoro positivo realizzato è merito del gruppo che ho a disposizione, soprattutto per il valore umano e calcistico che hanno questi ragazzi. Sembrano qua a Sanremo da anni e sono molto attaccati alla maglia.

Gagliardi? Giorgio è uno di quei giocatori che ci tiene alla causa Sanremese ed è uno da tenere in considerazione come tanti altri in ottica futura: l'ossatura è importante.

Manis? Sono stato il primo a fare il suo nome, visto che come tipologia di calcio che ho è il mio portiere ideale. Se ha fatto tutti questi minuti è inutile chiedere se ho fiducia o meno in Marco Manis. Sono contento di quello che ha fatto ed è un punto fondamentale per il nostro spogliatoio.

Lella? E' stata una stagione non fortunata per lui. Tommaso è stato preso per fare la differenza anche se ha avuto parecchi infortuni. Un giocatore dalla sua forza mi aspetto che in questo finale di stagione ci dia una grossa mano".

Gaeta? Non ho chiesto nessun giocatore per la prossima stagione, quando sarà il momento ci metteremo a tavolino e ne parleremo. Bisogna trovare quello che forse quest'anno è mancato di più".

Lupo guarda alle ultime tappe: "L'obiettivo è quello di fare più punti possibili, cercando di arrivare secondi, vincere i playoff e vedere cosa succede nel calderone visto che ci sono molte squadre in difficoltà".

Il tecnico dei matuziani conclude con un pensiero sul duello con il Lecco ormai praticamente concluso con un -15 ampio: "Il discorso è che ci sono anche le altre squadre. Se guardiamo la cavalcata che ha fatto il Lecco la si può paragonare a squadre come Bari e Cesena, club che hanno investito il doppio. Se non ci fosse stata quella corazzata saremmo state tutte li a giocarcela. La squadra ha fatto tutto quello che poteva e non abbiamo rammarichi".