Calcio, Serie D. Sanremese, obiettivo secondo posto. Dopo la sosta c'è l'esame Ligorna

La Sanremese si prepara al rush finale di un campionato che in ogni caso l'ha vista protagonista. Il Lecco è stato più forte ed abile a vincere in certi momenti partite complicate andando a +15 sui matuziani e addirittura a +20 sul Savona terzo della classe: ormai la promozione in Serie C per i blucelesti è ad un passo.

Lotta per il secondo posto. L'obiettivo della Sanremese è quello della seconda piazza in classifica, in vista dei playoff. Gli spareggi se vinti potrebbero dare una possibilità di ripescaggio, visto la situazione caotica nei professionisti con molte squadre che potrebbero mancare l'iscrizione nella prossima stagione.

Il calendario. Da qua alla fine la Sanremese potrà contare su un calendario insidioso. Dopo la pausa i matuziani torneranno davanti ai propri tifosi sfidando il Ligorna (17 marzo), una tra le squadre più in forma. Quindi la trasferta sul campo dell'Arconatese (24 marzo) e il match interno con il Sestri Levante (31 marzo). La trasferta sul campo del Bra (7 aprile) sarà seguita dal big-match interno contro il Lecco (14 aprile). Per i matuziani, che vogliono mantenere il buon margine di +5 sul Savona, il campionato si chiuderà contro Inveruno (turno infrasettimanale del 18 aprile) in trasferta, Casale in casa (28 aprile) dopo la sosta di Pasqua e Borgosesia (5 maggio) lontano dal pubblico amico.

Situazione infortuni. Il tecnico Alessandro Lupo proverà in questa sosta a recuperare, in vista della sfida contro il Ligorna, gli infortunati Anzaghi e Lo Bosco. Il difensore e l'attaccante sono fuori da un po' di tempo, dopo gli infortuni rimediati sul campo del Chieri. Rientreranno contro i genovesi Lella e Scalzi che hanno scontato il turno di squalifica.

IL CALENDARIO DELLA SANREMESE

Domenica 17 marzo: Sanremese-Ligorna

Domenica 24 marzo: Arconatese-Sanremese

Domenica 31 marzo: Sanremese-Sestri Levante

Domenica 7 aprile: Bra-Sanremese

Domenica 14 aprile: Sanremese-Lecco

Giovedì 18 aprile: Inveruno-Sanremese

Domenica 28 aprile: Sanremese-Casale

Domenica 5 maggio: Borgosesia-Sanremese