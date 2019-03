Ciclismo: vittoria di Piergianni Sciandra (Pedale Imperiese) domenica al primo 'Criterium d'Inverno' a Torino

Piergianni Sciandra, portacolori del G.S. Centro Edile Pedale Imperiese è salito, domenica scorsa a Pancalieri in provincia di Torino, sul gradino più alto del podio in una delle prime due gare del Criterium d'Inverno organizzato dal Bike Team. La prova si è svolta con doppia partenza per la divisione tra fasce di età.

78 i km percorsi alla media di oltre 37 Km/h. La gara ha registrato una fuga di 14 corridori, tra i quali Sciandra, fin dai primi chilometri. Il gruppetto dei fuggitivi, dopo aver raggiunto un vantaggio incolmabile, a tre km dal traguardo ha subito l'attacco di Sciandra che ha tagliato il traguardo in solitaria grazie anche al gioco di squadra di Piero Sahner e Stefano Stradi che concludevano ben piazzati in gruppo.

Nell'altra partenza protagonisti Stefano Drovandi (che ha conquistato un ottimo 7° posto assoluto e 2° di categoria), Silvio Parodi ed Angelo Ranise ben piazzati in gruppo.

"Complimenti al vincitore ed a tutti i partecipanti - evidenzia la dirigenza del sodalizio imperiese - per lo spirito di collaborazione e di squadra che li contraddistingue nel corso di tutta la stagione, motivo di orgoglio per tutti e per gli sponsor, Centro Edile Imperiese, Nordiconad ed Autocarrozzeria Perano di Emilio Mastrogiacomo".