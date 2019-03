Freccette. Positiva la trasferta a Cà di Lugo per la F.i.G.F. Liguria

Positiva la trasferta a Cà di Lugo per la F.i.G.F. Liguria con la presenza di 10 atleti in rappresentanza dei tre Dart Club Liguri.

Assente per impegni imprevisti Giovanni Ranoisio che occupava la sedicesima posizione nella classifica nazionale. Il miglior risultato in campo maschile è arrivato da Luca Di Bella uscito ai trentaduesimi per mano di Massimo Rigotti finito poi secondo nel torneo. In campo femminile Tamara Wolff non ripete il quinto posto ottenuto a Roma ma si deve accontentare di un nono posto battuta al decider dalla capoclassifica Marzia Catino. Buone comunque la prestazione di tutti con Thomas e Nikolas Honester, Francesco Lecce, Jojo Tamares, Alessandro Sandroni, Viorel Tulbu che passano il primo turno.

Ora l’attività prosegue a livello regionale con la disputa dei Gran Prix, e con la preparazione alla prossima prova l’ultima in toscana il 24 di Marzo.

Il 7 aprile a Rapallo si disputeranno i Campionati Regionali di singolo e di doppio dove Jojo Tamares rimette in gioco il titolo vinto lo scorso anno.