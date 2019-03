Tennis. Fognini, caccia al riscatto: sarà la testa di serie numero 16 a Indian Wells

Questa settimana scatta il sentito torneo 1000 di Indian Wells negli Stati Uniti. Fabio Fognini proverà a ripartire dopo un inizio di stagione in salita, causa qualche acciacco di troppo per la solita caviglia.

Il tennista armese sarà la testa di serie numero 16 del tabellone principale e nella notte verrà stilato il sorteggio, per capire dove Fabio verrà inserito. Fognini non è più il numero uno azzurro al mondo, visto il sorpasso per pochissimo di un Cecchinato in stato di grazia.

ATP INDIAN WELLS: LE TESTE DI SERIE

1 Djokovic

2 Nadal

3 Zverev

4 Federer

5 Anderson

6 Nishikori

7 Thiem

8 Isner

9 Tsitsipas

10 Cilic

11 Coric

12 Khachanov

13 Raonic

14 Medvedev

15 Cecchinato

16 Fognini

17 Basilashvili

18 Monfils

19 Carreno Busta

20 Goffin

21 Bautista

22 Edmund

23 De Minaur

24 Shapovalov

25 Schwartzman

26 Dimitrov

27 Simon

28 Pouille

29 Fucsovics

30 Djere

31 Kyrgios

32 Pella