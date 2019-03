Calcio, Prima Categoria. Camporosso, l'ottimo momento di forma analizzano da Antonio Cordì: "Giochiamo partita per partita, se siamo la miglior difesa il merito è di tutta la squadra"

A pensarlo un anno fa di questi tempi nessuno ci avrebbe creduto. Il Camporosso, dopo aver ottenuto una difficile salvezza nella scorsa stagione, ora è li a giocarsi il campionato con la Veloce Savona distante solo due punti.

I ragazzi di mister Luci sono imbattuti imbattuti in trasferta e in questo 2019 non hanno mai conosciuto il sapore della sconfitta restando la miglior difesa del campionato. Ad analizzare il momento positivo in casa rossoblù è il difensore Antonio Cordì:

"Noi giochiamo partita per partita - sottolinea il difensore rossoblù - se poi dovessimo riuscire ad arrivare primi sarebbe per noi un grande traguardo. Se siamo la miglior difesa è merito di tutta la squadra che lavora per non prender gol".

A livello personale il terzino è soddisfatto: "Sto bene, mi sto divertendo e tutto questo grazie all'ambiente che c’è qui e ai compagni di squadra".

Cordì ha parola importanti per mister Carmelo Luci: "Sicuramente è un ottimo allenatore che ci sta aiutando molto - evidenza Cordì - cerca sempre di farci dare il massimo".