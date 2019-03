Calcio, Promozione. Ospedaletti-Taggia, sfida nella sfida. Carlet e Maiano, debuttanti doc nella categoria

Domenica pomeriggio il campionato di Promozione offrirà un derby tutto da seguire. Al nuovo campo sportivo 'Ozenda' scenderanno in campo la capolista Ospedaletti e il Taggia terzo della classe, due squadre divise da dieci punti in classifica ma che per tutto l'anno si sono regalate un grande calcio

Carlet e Maiano, che derby. Tutto questo merito ai due allenatori scelti in estate dalle due società. Il Direttore Sportivo orange Roberto Borgese ha puntato tutto su Alan Carlet, ex attaccante in Serie C e con una presenza nella massima serie col Cagliari oltre una decina in Bulgaria. Al debutto nella categoria, dopo aver salvato in Prima Categoria la stagione precedente il Bordighera Sant'Ampelio in Prima Categoria, Carlet si sta regalando una stagione da protagonista venendo al centro di rumors di mercato, essendo stato messo nel mirino da società importante di categorie superiori.

Dall'altra parte c'è Christian Maiano, un professionista vero proprio come Carlet. Si è preso il pianeta Taggia, scelto dal giovane Direttore Sportivo Davide Baracco, ha messo le sue idee e i giocatori lo hanno seguito alla perfezione anche nei momenti difficili. Nella scorsa stagione il tecnico ha sfiorato i playoff in Seconda Categoria con la Carlin's Boys e quest'anno sta realizzando qualcosa di magico. E' ancora presto per parlarne, ma la conferma sulla panchina giallorossa sarebbe meritata.

Appuntamento a domenica tra due tecnici che proveranno a vincere una partita cruciale per la propria stagione: il primo round è andato a Carlet all'andata (1-2), come risponderà Maiano?