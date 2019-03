Calcio, Promozione. Verso la super sfida Ospedaletti-Taggia. L'ex giallorosso Alasia sfida il suo passato: "Partita fondamentale. Se segno esulto? Prima devo riuscirci"

Per l'Ospedaletti domenica c'è il derby interno contro iul Taggia

Sfida il suo passato Gian Marco Alasia e lo farà da primo della classe con il suo Ospedaletti. Domenica andrà in scena il sentito derby tra orange e giallorossi, un match che vale doppio soprattutto in chiave playoff per gli ospiti.

"Partita importante". Ad analizzare il derby dello stadio 'Ozenda' è proprio Alasia che con la maglia del Taggia è stato protagonista in passato: "Sinceramente non sono sorpreso del campionato che sta facendo il Taggia - esordisce l'ex di turno - loro sono sono un'ottima squadra e lo stanno dimostrando. Per noi è una partita importante, uno scontro diretto con cui potremmo guadagnare punti fondamentali".

Ma in caso di gol esulterà Alasia? Il giocatore orange risponde così: "Un mia rete contro il Taggia? . Come spesso mi dicono, prima di pensare ad esultare devi fare gol".

Alasia traccia un bilancio della sua stagione con la maglia dell'Ospedaletti: "Tutto sommato è una buona stagione anche se condizionata da qualche infortunio di troppo".