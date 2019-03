Volley. Fine settimana amaro per il Grafiche Amadeo Sanremo

Il Grafiche Amadeo Sanremo femminile non supera l'esame contro il Volley Sestri Levante e subisce un'ennesima sconfitta per 3 set a 2.

Le ragazze di Nando e Sabrina in vantaggio per 2 set a 0 e per 17 a 13 nel terzo set, hanno avuto l'ennesimo bali aut psicologico e si sono fatte rimontare dalle indomite sestresi e sono state sconfitte per 3 a 2 in quel di Genova.

Stessa sorte per la formazione maschile che non vincono ed escono ancora una volta sconfitti e sempre inchiodati all'ultimo posto in classifica. Nonostante giochiamo punto a punto nei momenti clou della gara ci assopiamo, la giovane età dei giocatori non aiuta, ma è un vero peccato non riuscire ad imporsi sul Villaggio Chiavari.