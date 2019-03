Stelle nello Sport per la Gigi Ghirotti Onlus: Serata speciale il 14 marzo all’Acquario di Genova per i 20 anni del progetto

Una serata speciale per festeggiare i primi 20 anni di Stelle nello Sport, il progetto che sostiene e valorizza lo sport in Liguria. Giovedì prossimo (14 marzo) all’Acquario di Genova ritorna l’ormai tradizionale “Charity Dinner delle Stelle” dedicata alla raccolta fondi per la Gigi Ghirotti Onlus.

Alla serata hanno già aderito tante stelle sportive. Presenza confermata di Genoa, Sampdoria, Spezia, Entella con importanti delegazioni di giocatori, staff tecnico e dirigenti. Brillerà la “stella” Mara Navarria, campionessa del mondo di Scherma, affiancata da Linda Cerruti, plurimedagliata a livello mondiale nel Nuoto Sincronizzato, e Francesco Bocciardo, oro nel nuoto alle ultime Paralimpiadi. Presenza confermata anche per le stelle del Genova Nuoto My Sport, Claudia Tarzia, Davide Nardini e Alberto Razzetti e per i “giganti” del Cus Genova Rugby. Tra le vasche dell’Acquario tornano anche Benedetta Bellio e i campioni della Canottieri Elpis, così come gli atleti di punta della Cambiaso Risso Running Team e del Park Tennis Genova.

Saranno presenti le massime istituzioni, Regione Liguria e Comune di Genova in testa con Porto Antico, e tanti dirigenti del vertice sportivo ligure: dai presidenti Coni, Micillo (Liguria) e Zappalà (Genova), ai responsabili di Ansmes, Panathlon, Fit Liguria e molte Federazioni sportive. E poi gli storici gold sponsor di Stelle nello Sport: in campo i massimi dirigenti di Erg, Zentiva, Iren, EcoEridania, Costa Crociere, Villa Montallegro, Azimut, Cambiaso Risso, Gruppo GE, Ansaldo Energia. E ancora i partner Gruppo Investimenti Portuali, Amiu, Italmatch Chemicals, GNV, Panarello, Bayer, GenovaRent, All Sport, Maniman Viaggi, Secolo XIX e Primocanale e i sostenitori della serata come Intertglobo, OnGroup, Spazio Genova, Telecom Italia, WyScout.

Gli ospiti potranno visitare l’Acquario con un “tour privato” tra le vasche. Nel Padiglione dei Cetacei, l’aperitivo sarà accompagnato dagli archi dell’Alter Echo String Quartet. Quindi la cena “firmata Capurro” nella Sala dei Delfini con il “live show” dei Campioni di Bruciabaracche. Saranno presenti quest’anno i Soggetti Smarriti, Enzo Paci e Antonio Ornano.

Con Anna e Franco Henriquet ci saranno Sonia Sytà, direttore generale della Gigi Ghirotti Onlus, e Giuseppe Pericu, consigliere dell’Associazione. Una occasione davvero speciale per festeggiare 20 anni di Stelle nello Sport con una serata ricca di gioia e divertimento e con tanto cuore. Dopo i 41.000 euro raccolti per le realtà colpite dal crollo di Ponte Morandi, l’obiettivo è ora superare i 30.000 euro di donazione alla Ghirotti grazie agli eventi di Stelle nello Sport e all’asta on line su www.charitystars.com/stellenellosport.